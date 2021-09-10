ABD'de kaçırdığı uçağa alınmayan kadın bomba ihbarında bulundu

Florida eyaletindeki havalimanında kaçırdığı uçağa alınmayan Marina Verbitsky, polise bomba ihbarında bulundu. Asılsız ihbar üzerine cezaevine gönderilen kadın, 10 bin dolar ödeyerek serbest kaldı.

ABD'de uçağı kaçıran Marina Verbitsky'nin yapmış olduğu hamlenin bedeli ağır oldu.

Verbitsky (46), yaşadığı Chicago kentine uçmak için oğlu ve kocasıyla Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’na gitti. Aile, uçağın kalkacağı çıkış kapısına gittiğinde geç kalmıştı. Havayolu şirketi JetBlue’nun çalışanları uçağın kalkmak üzere olduğunu, biniş saatinin geçtiğini, bu nedenle binemeyeceklerini söyledi.

UÇAĞA ALINMAYINCA BOMBA İHBARINDA BULUNDU

Verbitsky, önce oğlunun bir gün sonra sınavı olduğunu, mutlaka uçmaları gerektiğini söyleyerek ikna yolunu denediyse de amacına ulaşamadı. Uçağın pistte hareket halinde olduğunu gördüğünde ise bavulunda bomba olduğunu söyledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Verbitsky orada tutuklandı, uçak geri çevrildi. Bütün yolcular tahliye edildi ve bomba imha ekipleri arama yaptı. Verbitsky’nin bavulunda bomba olmadığı, uçağa bindirilmeyince sinirinden böyle bir şey yaptığı anlaşıldı.

10 BİN DOLAR ÖDEYEREK HAPİSTEN ÇIKTI

Verbitsky’nin, asılsız bomba ihbarı yapmak suçundan Main Cezaevi’ne konulduğu, belirlenen 10 bin dolar kefalet ücretini ödeyince cezaevinden çıktığı belirtildi. Davanın görüleceği Florida’daki mahkemenin hakimi Verbitsky’nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için rapor istedi.

Bu, üç ay içinde aynı havalimanında yapılan ikinci asılsız ihbar. Temmuz ayında da Kanadalı bir yolcu fazla bagaj ödemesi nedeniyle görevlilerle tartışıp bomba ihbarında bulunmuştu.

ABD yasalarına göre asılsız bomba ihbarı yapanlara 15 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar (84 bin 238 lira) para cezası verilebiliyor.