ABD'de kalkış sırasında uçağın motoru alevlere teslim oldu

Uçağın motoruna giren kuş, yangın çıkmasına yol açtı. Yanmaya başlayan motoru yolcular görüntüledi.

ABD'de Atlantic City Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak, korku dolu anlara neden oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü, Spirit Hava Yolları'na ait 3044 sefer sayılı 107 kişiyi taşıyan uçakta büyük panik yaşandı.

MOTORA GİREN KUŞ YANGIN ÇIKARDI

Kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın sağ motoru, kuş girmesi sonucu alev alev yandı. Yangın anı, yolcuların cep telefonu kamerasına yansırken, pilot uçağı durdurdu.

Paniğe kapılan yolcular, açılan acil tahliye botuyla uçaktan indirildi. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı ViDEO

KAPTAN FREN YAPTI

Şirketten yapılan açıklamada, "Kaptan, güvenli bir şekilde fren yaptı ve uçağı durdurdu, standart prosedürlerimize uygun olarak tahliye emri verdi." denildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tüm yolcular ve mürettebat üyeleri otobüsle terminale geri götürülürken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı.