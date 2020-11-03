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    ABD'de kaos senaryolarına karşı Ulusal Muhafızlar sokaklara çıktı

    ABD'de kaos senaryolarına karşı Ulusal Muhafızlar sokaklara çıktı

    ABD'de, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 22:15
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:02
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    Merakla beklenen ABD başkanlık seçimleri başladı.

    Amerikalılar 59. başkanı belli edecek oylarını kullanmaya devam ediyor.

    Ülke genelinde seçimlerden önce yaşanan birçok toplumsal olay ve Başkan Donald Trump'ın söylemleri, seçimden sonrası için kaos senaryoları ortaya atılmasına neden olmuştu.

    Bu nedenle, ülke genelinde ise seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

    ULUSAL MUHAFIZLAR SOKAKLARDA KONUŞLANDI

    Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

    Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

    Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

    ABD'de kaos senaryolarına karşı Ulusal Muhafızlar sokaklara çıktı VİDEO

    ABD de kaos senaryolarına karşı Ulusal Muhafızlar sokaklara çıktı #1

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