ABD'de kargo uçağı kazasında bilanço artıyor: Can kaybı sayısı 12'ye yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde, facia gibi havacılık kazası...

McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, ABD’nin Hawaii Adası'ndaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17.15 sıralarında, Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkmıştı.

Kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz kesin bilinmeyen bir nedenle düşmüştü.

Kazada yaşanan can kayıplarının sayısı bir kez daha yükseldi.

"HALA KAYIP KİŞİLERİN OLDUĞUNU DUYURMAKTAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının en az 12’ye ulaştığını belirterek, "Hala kayıp kişilerin olduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin bu trajedi ile tek başına yüzleşmemesi gerektiğini vurgulayan Greenberg, "Bu yürek parçalayıcı olaydan etkilenen herkese yardım ve destek sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA YIKICIYDI"

Bugün Kentucky Valisi Andy Beshear ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Morgan McGarvey ile birlikte kaza mahallini ziyaret ettiklerini aktaran Greenberg, "Gördüğümüz manzara yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Greenberg, kazanın aydınlatılması için yerel ve eyalet düzeyindeki tüm hükümet kurumlarıyla işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN ÇOCUK OLDUĞU AÇIKLANDI

Kentucky Valisi Andy Beshear ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, "Dünkü ölümcül uçak kazasının yol açtığı yıkımı tarif etmek imkansız. Yüreğim parçalandı." dedi.

Kazadan etkilenen herkesin yanında olduğunu ve kazazedeler için dua ettiğini kaydeden Beshear, "Bunu birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN KARA KUTUSUNUN BULUNDUĞU AÇIKLANDI

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma ekibinin kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığını gösteren havaalanı görüntülerine ulaştığını söyledi.

Uçağın sol motorunun kalkış sırasında havaalanı pistinde kaldığının tespit edildiğini aktaran Inman, "kara kutu" olarak bilinen veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu ve analiz için Washington'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı dün ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

UPS, en son Ağustos 2013’te Alabama’nın Birmingham kentindeki uluslararası havaalanına iniş yapan Airbus tipi kargo uçağının düştüğü kaza ile gündeme gelmişti. Bu kazada da 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.