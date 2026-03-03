Ürdün ve Lübnan, hava sahasını yeniden açtı

Orta Doğu'dan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor...

Ürdün, ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının kısmen kapatıldığını duyurmuştu.

"İKİNCİ UYARIYA KADAR HAVA SAHASI KAPATILDI"

Söz konusu kararın, mevcut bölgesel gelişmeler ve uluslararası standartlara dayalı bir risk değerlendirmesinin ardından alındığını vurgulayan Farcat, şunları kaydetmişti:

Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek. Karar, Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini sağlamak amacıyla bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Ürdün ve Lübnan seferleri 6 Mart’a, İran seferleri ise 12 Mart’a kadar iptal edilmişti.

HAVA SAHASI TEKRAR AÇILDI

Hava sahalarının durumu güvenlik koşullarına bağlı olarak takip ediliyor.

Türk yolcular ve Tahran’daki hava yolu personeli bilgilendirilerek tahliye edildi.

Havalimanlarındaki yoğunluk ise kontrollü şekilde yönetiliyor.

Son dakika gelişmesine göre, Ürdün ve Lübnan hava sahasının tekrardan açıldığı bildirildi.