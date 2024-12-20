ABD’de katil eşek arısı tehdidi sona erdi

DHA

ABD'de katil eşek arısı tehdidi...

Washington eyaletinde ilk kez 2019'da tespit edilen ve yerel arı popülasyonları için büyük bir tehlike oluşturan katil eşek arısının, üç yıldır tespit edilmemesi üzerine ABD'de tamamen yok edildiği açıklandı.

ARI KOLONİSİNİ 90 DAKİKADA YOK EDEBİLİYORDU

Yetkililer, halkın bildirimlerinin ve çok yönlü iş birliğinin bu başarıdaki rolüne dikkat çekerek, katil eşek arısının, bir arı kolonisini 90 dakikada yok edebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

TUZAKLAR YERLEŞTİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Gelecekteki tehditleri önlemek için izleme çalışmalarının süreceği bilgisini de paylaşan yetkililer, 2025'e kadar çeşitli bölgelerde tuzaklar yerleştirilmeye devam edileceğini aktardı.