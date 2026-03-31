ABD'de kelepçeli kadının polis aracından kaçtığı anlar

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Muskegon Heights kentinde meydana gelen olayda, elleri arkadan kelepçeli olan kadın, polis aracının dar arka camından vücudunu sıkıştırarak dışarı çıkmayı başardı.

Kadın, araçtan düşerken yüzüstü yere çakılmadan ayaklarının üzerine inmeyi başararak hızla kaldırım boyunca koşarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİSLER DURUMU SONRADAN FARK ETTİ

Kadının kaçtığı sırada çevrede bulunan polis memurlarının, iki polis aracının yanında park halinde bulunan beyaz bir kamyoneti aramakla meşgul olduğu görüldü. Bir süre sonra memurlardan biri, aracın arka camına vurduğunda şüphelinin ortadan kaybolduğunu fark etti ve bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE TESPİT EDİLDİ

ABC13’ün haberine göre kadın, cumartesi öğleden sonra terk edilmiş bir iş yerinin önünde park halinde bulunan şüpheli bir araçta yakalanmıştı. Michigan’daki Muskegon Heights Polis Departmanı ekipleri, araca yaklaştığında sürücünün kimliğini belirledi ancak araçtaki kadın yolcunun kimliğini ilk etapta tespit edemedi.

Daha sonra parmak izi tarayıcısı kullanılarak yapılan incelemede kadının, şartlı tahliye ihlali nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kelepçelenen kadın, polis aracının arka koltuğuna yerleştirildi.

KAÇTIKTAN SONRA YENİ SUÇLAMALAR GÜNDEMDE

Polis yetkilileri, kadının şartlı tahliyeden kaçma suçundan gözaltına alındığını doğruladı. New York Post’un aktardığına göre kadın pazartesi öğleden sonra itibarıyla hâlâ firar durumundaydı ve yeniden yakalanıp yakalanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis, ayrıca kadının kaçışından yaklaşık bir saat sonra bildirilen bir ev baskını girişimi ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bir ev sahibi, cumartesi günü saat 16.20 civarında birinin evine girmeye çalıştığını polise bildirdi.

Kadın hakkında polisten kaçma ve ağır suç kapsamındaki ev baskını da dahil olmak üzere yeni suçlamalar hazırlanıyor. Yetkililer ayrıca firar, zorla girme ve hırsızlık gibi suçlar için de ek yakalama kararları çıkarmayı planlıyor.

SOSYAL MEDYADA ŞAŞKINLIK YARATTI

Olayın görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir kullanıcı, “Etkileyici! Bir noktada yüzüstü düşmesini bekliyordum.” yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise “Belli ki ilk kaçışı değil” dedi.

Bir başka yorumda “Gerçekten inanılmaz” ifadeleri kullanılırken, bir kişi de “Eller arkadan kelepçeliyken yarı açık pencereden çıkıp yüzüstü düşmeyen biri kesin sihirbaz olabilir.” şeklinde espri yaptı.

BENZER BİR KAÇIŞ GİRİŞİMİ FLORIDA'DA YAŞANDI

Öte yandan ABD’nin Florida eyaletinde Chase Cruz adlı bir şüpheli de polislerden kaçmak için ilginç bir yönteme başvurmuştu. Hakları okunurken aniden kaçan 28 yaşındaki Cruz’un, Halifax Nehri’ne atlayarak yüzmeye başladığı vücut kamerası görüntülerine yansımıştı.

Polisler kürek tahtalarıyla suya girerek Cruz’u takip etmiş, sonunda yakalayarak tekrar kelepçelemiş ve yeniden kaçmasını önlemek için bir şamandıraya bağlamıştı. Cruz daha sonra şüpheli şekilde dolaşma ve gözaltına direnme suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.