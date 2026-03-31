İran’dan misilleme: Tel Aviv ve çevresine füze parçaları düştü

İran tarafından gerçekleştirilen yeni misillemenin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv ile çevre kentlerde, bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

Saldırı sonrası Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta kesimi ve işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler çaldı.

BAZI ARAÇLAR YANDI

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İran’dan atılan füzelerin isabet ettiği Petah Tikva kentinde bazı araçların yandığını aktardı. Kanal, Tel Aviv sahilinde yükselen dumanları gösteren görüntüler de paylaştı.

İSRAİL ORDUSU ALARMDA

İsrail ordusu, İran füzelerinin çok başlıklı olduğunu belirterek, isabet alan bölgelere askeri arama, kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

6 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saldırıda, şarapneller nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.