Gazze'de can kaybı 72 bin 285'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 14 kişinin ise yaralandığını belirtti.

ATEŞKESTEN BU YANA 709 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bin 928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 285'E ÇIKTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.