ABD'de Kongre baskınında çalınan kürsü satılığa çıkarıldı

ABD'de yaşanan kanlı Konge baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johson isimli eylemci kürsüyü satılığa çıkardı.

Donald Trump'ın düzenlediği miting ABD'de iç karışıklığa yol açarken, Trump destekçileri başkentte bulunan Kongre binasını basmıştı.

Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oturum yarım kalırken, 4 saatlik baskında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca insan da yaralanmıştı.

KONGRE BİNASINDAKİ KÜRSÜYÜ SATILIĞA ÇIKARDI

Kanlı Konge baskınından tarihi fotoğraflar kameralara yansımıştı.O fotoğraflardan biri de kürsünün bir eylemci tarafından çalındığı fotoğraftı.

Kongre binasından kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemci kürsüyü internetten satılığa çıkardı.

FİYATI 77 BİN DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Açık artırmaya sunulan kürsünin fiyatı saatler içinde 77 bin dolara kadar yükseldi.

Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaşmıştı.