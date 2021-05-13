ABD'de korona aşıları tamamlananlar için maske ve mesafe kararı

ABD'de korona aşıları tamamlananlar için maske ve mesafe kararı

ABD'de, koronavirüs aşıları tamamlananların, maske ve mesafe kurallarına uymasının gerekli olmadığına karar verildi.

Dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD'den koronavirüse karşı tamamen aşılanlara karşı yeni maske ve sosyal mesafe kararı geldi.

AŞI OLANLAR MASKELERİ ÇIKARIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Doktor Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, koronaya karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını ifade etti.

"BU ANI ÖZLEMİŞTİK"

Kararı "heyecan verici ve güçlü bir an" olarak nitelendiren Walensky, "Tamamen aşı olduysanız, salgın nedeniyle yapmayı bıraktığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz. Hepimiz bir miktar normallik duygusuna geri dönebileceğimiz bu anı özlemiştik" ifadelerini kullandı.

Bilimin, CDC'nin tamamen aşılanmış kişilerin maske takmadan ve sosyal mesafe kurallarına uymadan, büyük veya küçük çaplı açık ve kapalı hava etkinliklerine katılabileceği yönündeki tavsiyesini desteklediğini belirten Walensky, bağışıklığı zayıflamış kişileri maske kullanımını tamamen bırakmadan önce doktorlarıyla konuşmaları gerektiği konusunda uyardı.

"BİLİM ÇOK NET"

Walensky, "Bilim, aşılanmamış insanlar hakkında da çok net. Hafif veya ağır hastalık, ölüm veya virüsü başkalarına yayma riskiyle karşı karşıyasınız. Yine de maske kullanmalı ve hemen aşı yaptırmalısınız" dedi.



