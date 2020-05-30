ABD'de korona bilançosu 104 bini aştı

Ülkede koronavirüs nedeniyle bir günde 1203 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 104 bin 582'ye çıktı.

ABD, koronavirüs salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Ülkede koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle toplam can kaybı 104 bin 582 oldu.

BİR GÜNDE 25 BİN 305 VAKA

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise son 24 saatte 25 bin 305 artarak, 1 milyon 795 bin 665'e ulaştı.

ABD'yi 468 bin 338 vakayla Brezilya, 396 bin 575 vakayla Rusya ve 285 bin 644 vakayla İspanya takip ediyor.

NEW YORK'TA CAN KAYBI 29 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, hala ABD'de virüsten en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 377 bin 714 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 751 kişi hayatını kaybetti. New York'u 160 binden fazla vakayla New Jersey ve 117 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar korona testi yapılan kişi sayısı 16 milyon 830 bine, iyileşen sayısı da 520 bine yaklaştı.