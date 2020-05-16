ABD'de korona kaynaklı ölümler 100 bini geçebilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörü, ülkede 1 Haziran'a kadar koronavirüs kaynaklı ölümlerin 100 bini geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

Salgının bilançosunun ağırlaştığı ülkelerin ilk sırasında yer alan ABD'de can kayıpları vermeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs nedeniyle 60 ila 65 bin ölüm beklediklerini söylemişti.

Fakat bilanço ağırlaştıkça ölü sayısı 86 bini geçti.

"ÖLÜ SAYISININ 100 BİNİ GEÇECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CDC'nin ülkedeki koronavirüs salgınının takibi ve gidişatı konusunda 12 modeli takip ettiğini belirtti.

Beyaz Saray koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nde de yer alan Redfield, "11 Mayıs itibarıyla tüm modellere göre, gelecek haftalarda ölümlerin artacağı ve toplam ölü sayısının 1 Haziran'a kadar 100 bini geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

AĞUSTOS'A KADAR ÖLÜ SAYISININ 147 BİNDEN FAZLA OLMASI BEKLENİYOR

Beyaz Saray'ın da kaynak edindiği "HealthData" isimli sitenin projeksiyonlarına göre ise ülkede 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgınının "merkez üssü" ABD'de şimdiye kadar 1 milyon 459 binden fazla kişi virüse yakalandı, yaklaşık 87 bin kişi konoravirüs nedeniyle hayatını kaybetti.