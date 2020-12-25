ABD'de koronalı siyahi doktor, ırkçı ihmaller nedeniyle öldü iddiası

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Susan Moore, sosyal medyada paylaştığı videoda, hastane ve doktorlardan şikayet etti.

ABD'de Indiana Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Doktor Susan Moore, hayatını kaybetti.

Moore'un bu hafta hayatını kaybetmeden önce çektiği ve siyahi olduğu için doktorlar tarafından göz ardı edildiğini belirttiği video, ABD'de olay oldu.

Hasta yatağından seslenen Moore, tedavi için "yalvarmak" zorunda kaldığını belirtti.

"BU HASTANEYE GÜVENMİYORUM"

Irkçı uygulamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren doktor, "Tek bildiğim yoğun bir acı içinde olduğum. Bu hastaneye güvenmiyorum. Doktor, bana uyuşturucu bağımlısı olduğumu hissettirdi." dedi.

"SENİ SADECE EVE GÖNDEREBİLİRİZ"

Moore ayrıca farklı bir hastaneye nakledilmek istediğini söyleyince, kendisini sadece eve gönderebilecekleri şeklinde yanıt aldığını dile getirdi.

"SİYAHİ İNSANLAR BÖYLE ÖLÜYOR"

Görüntülü mesajında Susan Moore, "Siyahi insanlar bu şekilde öldürülüyor. Onları eve gönderdiğinizde kendileri için nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

29 Kasım'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Moore, yaşadığı belirtileri yüksek kalp atışı, yüksek ateş ve kanlı öksürük şeklinde sıraladı.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Moore, hastanedeki doktor ve hemşirelerden tedavi görmek için karşılaştığı zorlukları anlatırken, ilaç için yalvarmak, ağrı kesiciler için saatlerce beklemek, ağrısının gerçek olduğunu kanıtlamak için bilgisayarlı tomografi talep etmek zorunda kaldığını aktardı.

Eve gönderilen Moore'un, 12 saatten kısa bir süre sonra ateşinin yükseldiği, tansiyonun düştüğü kaydedildi. Yeniden hastaneye dönen çaresiz doktor, "Bu insanlar beni öldürmeye çalışıyor." dedi.

HASTANE: SUÇLAMALARI CİDDİYE ALIYORUZ

CBS'in haberine göre, Susan Moore, bu hafta başka bir hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Başsağlığı dileyen hastaneden yapılan açıklamada, ayrımcılık suçlamalarının ciddiye alındığı, ancak belirli hastalar hakkında yorum yapılamayacağı bildirildi.