ABD'de koronavirüs bilançosu 173 bin 143 oldu

Ülkede salgın sebebiyle bir günde 513 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 569 bin 520'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke ABD'de, bilanço artmaya devam ediyor.

Güncel verilere göre ülkede son 24 saatte, 513 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 173 bin 143 oldu.

BİR GÜNDE 37 BİN 250 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 37 bin 250 artışla 5 milyon 569 bin 520'ye ulaştı. Virüsü atlatanların sayısı 2 milyon 922 bini, test yapılanların sayısı ise 70 milyon 983 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 340 bin 197 vakayla Brezilya, 2 milyon 661 bin 396 vakayla da Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 628 bin 145 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 573 bin 416 vakayla Florida ve 559 bin 810 vakayla Teksas takip ediyor.