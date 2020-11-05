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    ABD'de koronavirüsten ölen aday, meclise girdi

    ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde, geçen ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Partili aday David Andahl, Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.
    • AA
    • 05.11.2020 - 00:55
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    ABD'de koronavirüsten ölen aday, meclise girdi

    "The Hill" internet sitesindeki habere göre David Andahl, federal başkanlık ve kongre seçimleriyle yürütülen Kuzey Dakota Eyalet Meclisi seçimlerinde, 8. bölgede oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak seçimden galip çıktı.

    Seçimde, aynı seçim bölgesinde diğer Cumhuriyetçi Partili aday Dave Nehring ise oyların yüzde 40'ını kazanarak Meclise girdi.

    ABD de koronavirüsten ölen aday, meclise girdi #1

    ÖLEN ADAYIN YERİNE YENİ MECLİS ÜYESİ

    Andahl, seçim kampanyası çalışmalarında geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetmişti.

    Adayın ölümü, posta yoluyla oy kullanma işlemi başladıktan sonra gerçekleştiği için adı, oy pusulasından çıkarılmamıştı.

    ABD de koronavirüsten ölen aday, meclise girdi #2

    Eyalet yasalarına göre, seçmenler yeni bir özel seçim talep etmezse, Cumhuriyetçi Parti Eyalet Komitesi, ölen adayın yerine bir meclis üyesi belirleyecek.

    Kuzey Dakota eyaleti, son dönemde Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesinden en fazla etkilenen eyaletlerden biri olmuştu. 762 bin nüfuslu eyalette, kasım başında 8 bin 440 yeni vakaya rastlanmıştı.

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