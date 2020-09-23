Dolar
7.6911
0.3758%
Euro
8.9972
0.2071%
Altın
1884.64
-0.8188%
Borsa
1102.99
0.623%
G. Altın
465.435
-0.6302%
Bitcoin
80897.81
-0.5395%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    ABD’de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi

    Bayrakların, koronavirüs ile mücadelede geç kalındığı için sık sık eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki amacıyla Beyaz Saray’a bakan cepheye yerleştirildiği belirtildi.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 13:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Beyaz Saray’ın karşısında bulunan alana salgından hayatını kaybendenler anısına ABD bayrağı dikildi.

    Yerleştirilen 20 bin bayraktan her biri, koronavirüs nedeniyle ölen 10 kişiyi temsil ediyor.

    TÖREN YAPILDI

    Koronavirüs Memorial Projesi tarafından düzenlenen törene Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Katolik Sosyal Adalet için Lobisi İcra Direktörü Rahibe Simone Campbell de dahil olmak üzere diğer yetkililer katıldı.

    ABD'de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi İZLE

    TRUMP’A TEPKİ AMACIYLA SARAYIN KARŞISINA YERLEŞTİRİLDİ

    20 bin Amerikan bayrağının, koronavirüs ile mücadelede geç kalındığı için sık sık eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki amacıyla Beyaz Saray’a bakan cepheye yerleştirildiği kaydedildi.

    ABD’de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi #1

    ABD’de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir