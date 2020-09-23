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- ABD’de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi
ABD’de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi
- DHA
- 23.09.2020 - 13:51
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Beyaz Saray’ın karşısında bulunan alana salgından hayatını kaybendenler anısına ABD bayrağı dikildi.
Yerleştirilen 20 bin bayraktan her biri, koronavirüs nedeniyle ölen 10 kişiyi temsil ediyor.
TÖREN YAPILDI
Koronavirüs Memorial Projesi tarafından düzenlenen törene Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Katolik Sosyal Adalet için Lobisi İcra Direktörü Rahibe Simone Campbell de dahil olmak üzere diğer yetkililer katıldı.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi İZLE
TRUMP’A TEPKİ AMACIYLA SARAYIN KARŞISINA YERLEŞTİRİLDİ
20 bin Amerikan bayrağının, koronavirüs ile mücadelede geç kalındığı için sık sık eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki amacıyla Beyaz Saray’a bakan cepheye yerleştirildiği kaydedildi.