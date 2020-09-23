Bayrakların, koronavirüs ile mücadelede geç kalındığı için sık sık eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki amacıyla Beyaz Saray’a bakan cepheye yerleştirildiği belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Beyaz Saray’ın karşısında bulunan alana salgından hayatını kaybendenler anısına ABD bayrağı dikildi.

Yerleştirilen 20 bin bayraktan her biri, koronavirüs nedeniyle ölen 10 kişiyi temsil ediyor.

TÖREN YAPILDI

Koronavirüs Memorial Projesi tarafından düzenlenen törene Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Katolik Sosyal Adalet için Lobisi İcra Direktörü Rahibe Simone Campbell de dahil olmak üzere diğer yetkililer katıldı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi İZLE

TRUMP’A TEPKİ AMACIYLA SARAYIN KARŞISINA YERLEŞTİRİLDİ

20 bin Amerikan bayrağının, koronavirüs ile mücadelede geç kalındığı için sık sık eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki amacıyla Beyaz Saray’a bakan cepheye yerleştirildiği kaydedildi.