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    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu

    ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 646 artışla 687 bin 752'ye çıktı.
    • AA
    • 26.09.2021 - 17:12
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    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu

    Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 941 bini geçti.

    646 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 646 artışla 687 bin 752'ye ulaştı.

    California, 4 milyon 678 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 16 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

    Can kaybı sayısında California 68 bin 585 ile ilk sırada yer alırken bu sayı Texas'ta 63 bin 934, New York'ta 55 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

    YÜZDE 76'DAN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

    ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

    Ülkede 213 milyon 177 binden fazla kişiye ilk doz, 183 milyon 353 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

    ABD de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu #1

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