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    ABD'de Kristof Kolomb'un 33 heykeli kaldırıldı

    ABD'de Kristof Kolomb'un 33 heykeli kaldırıldı

    ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltında öldürülmesiyle başlayan protestoların ardından ırkçılık ve sömürgeciliği simgelediği gerekçesiyle, Kristof Kolomb'a ait 33 heykel kaldırıldı.
    • AA
    • 25.09.2020 - 23:24
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 23:24
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    Haziran ayında ülkedeki birçok şehirde düzenlenen protestolarda, beyazlarla ilişkilendirilen birçok heykel göstericiler tarafından yıkıldı. Protestolardan sonra birçok eyalette, Amerika'yı keşfettiği iddia edilen 15'inci yüzyıl kaşiflerinden Kolomb'un anısına yapılmış 33 heykelin yerel yönetimlerce kaldırıldığı ortaya çıktı.

    50 HEYKEL DAHA KALDIRILDI

    Yine kölelik taraftarı konfederasyon generallerine ait 50 heykelin de farklı eyaletlerde yerel yönetimlerce kaldırıldığı belirlendi.

    ABD de Kristof Kolomb un 33 heykeli kaldırıldı #1

    Sömürgecilik karşıtlarının, Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği iddiasıyla sık sık gündeme getirdiği Kolomb'a ait Ohio, Massachussets, Virginia, Minnesota eyaletlerindeki heykellerine protestocular tarafından saldırılar düzenlenmiş, heykeller daha sonra şehir yönetimi tarafından kaidesinden sökülmüştü.

    ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar sürüyor

    BAZI EYALETLER, "KOLOMB GÜNÜ"NÜ KUTLAMAYACAK

    Bazı eyaletler, Amerika'nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan ''Kolomb Günü'' kutlamalarına katılmayacağını açıklamıştı.

    ABD de Kristof Kolomb un 33 heykeli kaldırıldı #2

    GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ, YENİ BİR MİLAT OLDU

    Floyd'un Minnesota eyaletinde polis tarafından birçok kişinin gözlerinin önünde öldürülmesi ABD'de infiale yol açmış ve ülke çapında şiddet olaylarına varan protestolar düzenlenmişti.

    Protestolar sırasında kölelik taraftarı konfederasyon generallerinin heykellerine saldırılmış ve birçok heykel yıkılmıştı.

    Heykel yıkma olayları İngiltere ve Belçika başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine de sıçramıştı.

    ABD de Kristof Kolomb un 33 heykeli kaldırıldı #3

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