ABD'de lise öğrencisinin sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı

Michigan eyaletine bağlı Newaygo şehrinde, okula getirilen evde yapılmış bombanın patlaması sonucu 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

ABD’nin Michigan Eyalet Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Newaygo şehrinde adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bombanın kazayla patladığı kaydedildi.

Patlamada, bombayı getiren dahil 5 öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

FBI OLAYA DAHİL OLDU

Bina boşaltılırken başka bomba ihtimaline karşı okulda saatlerce arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de dahil olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.