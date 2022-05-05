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    ABD'de mağazada silahlı çatışma anı

    Mağazadaki dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:39
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    ABD'de mağazada silahlı çatışma anı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir dükkanda silahlı çatışma yaşandı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, silahlı dört şahsın dükkana girdiği görüldü.

    Saldırı anı kamerada

    Güvenlik görevlisi yeleği giyen çalışan ile bir süre konuşan saldırganlar, daha sonra silahlarına sarılarak ateş açmaya başladı.

    O sırada mağaza görevlisi de belinden çıkardığı silahıyla dört saldırgana tek başına karşı koymaya çalıştı.

    ABD'de mağazada silahlı çatışma anı VİDEO

    Bir kişi öldü

    Söz konusu dörtlünün, mağazanın arkasına doğru kaçarken tökezledikleri ve ateş etmeye devam ettikleri görüldü.

    New York Post'un haberine göre, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çatışma sonucu bir kişi öldü, ancak kimliği açıklanmadı.

    Kaçmayı başardı

    Güvenlik güçlerine göre, dükkan görevlisi, saldırıya rağmen bir şekilde kaçmayı başardı.

    Görevlinin, kafasına ve boynuna aldığı kurşun yaraları nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

    ABD de mağazada silahlı çatışma anı #1

    ABD de mağazada silahlı çatışma anı #2

    ABD de mağazada silahlı çatışma anı #3

    ABD de mağazada silahlı çatışma anı #4


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