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    ABD'de, nadir görülen “ters yıldırım” görüntülendi

    ABD’nin Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 04:12
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    ABD'de, nadir görülen “ters yıldırım” görüntülendi

    ABD'nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz Salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen “ters yıldırım” Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi.

    ABD'de, nadir görülen “ters yıldırım” görüntülendi - Video

    "EN ÇILGIN YILDIRIM"

    Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.

    ABD de, nadir görülen “ters yıldırım” görüntülendi #1

    YILDIRIM YERDEN BULUTLARA YÜKSELDİ

    Buluttan yere düşen normal yıldırımların aksine, söz konusu yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru gittiği görüldü.

    ABD de, nadir görülen “ters yıldırım” görüntülendi #2


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