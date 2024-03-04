ABD'de ön seçimlerde bir ilk: Haley, Trump'ı yendi Haley, Washington'daki ön seçimde yüzde 63 oy oranıyla Trump'a fark attı. Trump yüzde 33'te kaldı.

AA

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimleri devam ediyor.

Washington'da Nikki Haley ile eski Başkan Donald Trump karşı karşıya geldi.

Sonuç, 5 Kasım seçimlerinde Demokratların muhtemel adayı Başkan Joe Biden'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Trump'ı üzecek nitelikte.

Trump'a fark attı

Haley, Washington'daki ön seçimde oyların yüzde 63'ünü alarak Cumhuriyetçilerin ön seçimlerini kazanan ilk kadın olurken Trump, yalnızca yüzde 33 oy aldı. Haley, parti içindeki tek rakibi Trump'a karşı ilk galibiyetini aldı.

1215 delege şartı

Aday olabilmek için toplam 1215 delegeye ihtiyacı olan Haley, bu galibiyetinden yalnızca 19 delege kazanarak ülke genelinde toplam 43 delegeye ulaşmış oldu.

Eski Güney Carolina Valisi Haley'in kampanya sözcüsü Olivia Perez-Cubas, "Washington'daki yetersizliğin farkında olan Cumhuriyetçilerin, Donald Trump ve beraberinde getirdiği kaosu reddetmesi hiç şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

"Bataklıktan bilerek uzak durdum"

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de hafta sonu Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244'üne ulaşmış oldu. Haley'in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyordu.

'Süper Salı' netleştirecek

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sandık başına gidecek.

5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)