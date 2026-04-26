ABD'de orman yangını: 120’den fazla ev küle döndü

ABD’nin Georgia eyaleti, art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı bölgelerde etkili olan iki büyük yangın, geniş alanları tahrip ederken çok sayıda yerleşim yerinde ciddi maddi kayıplara yol açtı. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İLK YANGIN 38 KİLOMETREKARELİK ALANI ETKİLEDİ

Eyaletin güneydoğusunda başlayan ilk orman yangınının yaklaşık 38 kilometrekarelik bir alanı etkilediği açıklandı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması sonucu en az 87 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İKİNCİ YANGIN KIVILCIMLA BAŞLADI, HIZLA YAYILDI

Florida sınırına yakın bölgede kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci yangın ise daha geniş bir alanı etkiledi. Yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın zarar gördüğü yangında en az 35 evin yandığı belirtildi.

150'DEN FAZLA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Eyalet genelinde aynı anda 150’den fazla orman yangınıyla mücadele edildiği bildirildi. Ekipler, hem yerleşim alanlarını korumak hem de yangınların daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

120'DEN FAZLA EV KÜLE DÖNDÜ

Yangınların etkili olduğu bölgelerde çok sayıda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Toplamda 120’den fazla konutun zarar gördüğü olay, bölgede büyük bir yıkıma neden oldu.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle yangın riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.