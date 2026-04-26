ABD'deki silahlı saldırganın evine FBI baskını

FBI ajanları, ABD'de Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu yemekte düzenlenen silahlı saldırının faili Cole Allen'ın California'daki evine baskın düzenledi.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarıldı.
Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.
TRUMP YAKALANDIĞINI DUYURDU
Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyururken, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan silahlı saldırganın kimliği de tespit edildi.
Silahlı saldırıda bulunan şahsın, California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi.
Şüphelinin Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığı tespit edildi.
EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ
Olayın ABD'deki yankıları sürerken, FBI harekete geçti.
FBI ajanları, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişiminin ardından gözaltına alınan Cole Allen'ın California eyaletine bağlı Torrance kentindeki evine baskın düzenledi.