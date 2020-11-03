ABD'de oy kullanma işlemi farklı zamanlarda sona erecek

Ülkenin 46. başkanını belirleyecek seçimlerde Amerikalılar, sandık başına gitti. Oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, eyaletlere göre değişiklik gösteriyor.

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

Ülkede koronavirüs ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla seçmenler oylarını kullanıyor.

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy veriyor.

ABD'de halk, başkanlık seçimi için sandık başında FOTO GALERi

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'de (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.

OY KULLANANLARIN SAYISI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 105 milyon Amerikalının oylarını kullandığını, seçimlere yaklaşık 150 milyon vatandaşın katılmasının beklendiğini bildirdi.

60 milyondan fazla kişi posta yoluyla, 35 milyondan fazlası da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandı.