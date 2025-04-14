ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı

AA

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evinde yangın çıktı.

Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, kundaklanma şüphesini gündeme getirdi.

Kundaklamaya ilişkin kanıtlar bulan polis ekipleri, Vali Shapiro'nun evindeki yangına ilişkin 38 yaşındaki şüpheli Cody Balmer'ın gözaltına alındığını duyurdu.

ÜZERİNDE YANICI DÜZENEKLERLE YAKALANDI

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, şüphelinin üzerinde "ev yapımı" yanıcı düzenekler bulunduğunu aktardı.

Pensilvanya Bölge Savcısı Fran Chardo da Vali Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen Balmer'ın "cinayete teşebbüs, terörizm, ağırlaştırılmış kundaklama" gibi suçlarla yargılanacağını aktardı.

VANCE'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, X sosyal medya platformunda olaya ilişkin açıklama yaptı.

Vance paylaşımında, "Vali Shapiro ve ailesi bu saldırıda yaralanmadığı için Tanrı'ya şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Vance, paylaşımında, olayın sorumlusunun bir an önce adalete teslim edilmesini umduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU

Harrisburg İtfaiye Bürosundan yapılan açıklamada, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evinin kundaklandığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ancak Pensilvanya Eyalet Polisi, bunun bir kundaklama olduğunu belirtmeye hazır." ifadesi kullanılmıştı.

10 BİN DOLAR ÖDÜL

Söndürülen yangında konutun ciddi zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangın esnasında Vali ve ailesinin konutta olduğu, kendilerinin zarar görmeden tahliye edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, farklı ajanslar arasında koordinasyonla soruşturmanın başlatıldığı, sorumlunun tespit edilmesine katkı sağlayacaklara 10 bin dolar ödül verileceği aktarılmıştı.