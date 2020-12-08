ABD'de, Pfizer ve BioNTech'in korona aşısına onay çıktı

FDA, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıyı onayladı. Aşının yararları ve yan etkileriyle ilgili detaylı açıklama yapıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

Ülkede dağıtımı değerlendirilen aşının detaylı analizinde, "öngörülen başarı kriterlerinin" karşılandığı sonucuna varıldığı bildirildi.

FDA, AŞININ YARARLARINI ANLATTI

FDA'nın incelemesinde, aşının bilinen çeşitli faydalarına dikkat çekildi. Bunlardan birinin, "ikinci dozdan en az yedi gün sonra meydana gelen doğrulanmış koronavirüs riskinde azalma" olduğu kaydedildi.

İKİ DOZ ŞEKLİNDE TAM KORUMA SAĞLIYOR

Bir başka faydanın da ilk dozdan sonra ve ikinci dozdan önce doğrulanmış koronavirüs riskinde azalma olduğu aktarıldı. Gıda ve İlaç Dairesi, aşının diğer yararını ise "birinci dozdan sonra herhangi bir zamanda doğrulanmış şiddetli koronavirüs riskinde azalma" şeklinde açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının, iki doz şeklinde tam koruma sağladığı belirtildi.

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AŞININ YAN ETKİLERİ

Maryland merkezli kuruma göre, koronavirüs aşısının yan etkileri arasında en yaygın olanları enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, eklem ağrısı ve ateş...

Bununla birlikte şiddetli yan etkilerin nadir olduğu, en sık ikinci dozdan sonra görüldüğü, 55 yaşın üzerindeki yaşlı yetişkinlerde genellikle daha az ortaya çıktığı ifade edildi.

Aşının ölümü önlemede etkili olduğunu doğrulamak için daha fazla sayıda test gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren FDA analistleri, "Veriler; aşının, aşılamaya rağmen enfekte olan kişilerden (koronavirüs) bulaşmasına karşı etkisini değerlendirmekle sınırlıdır." dedi.

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