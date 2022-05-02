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    ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu

    ABD’nin başkenti Washington DC’de binlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bayram namazı kılmasının ardından bayramlaştı.
    • 02.05.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 21:14
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    ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu

    Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazı için camilere akın etti.

    ABD’nin başkenti Washington DC’de de binlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bayram namazı kılmasının ardından bayramlaştı.

    Cemaat avluya taştı

    İHA'ya göre DCA’daki bayram namazına çok sayıda Türk’ün yanı sıra çeşitli milletlerden Müslümanlarda katılırken, namaz için gelenlerin cami içine sığmadığı ve avlu ile DCA’nın bahçesine taştığı görüldü.

    ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu VİDEO

    ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu #1

    ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu #2

    ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu #3


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