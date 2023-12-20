ABD'de Trump karşıtı adım: Colorado'da başkanlık yarışına giremeyecek Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın adının ön seçimler kapsamında hazırlanacak oy pusulalarında olmamasına hükmetti. Nihai kararın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilmesi beklenirken, Cumhuriyetçiler, "Bu durum Trump'a yarar" dedi.

AA

ABD'nin Colorado eyaletindeki Yüksek Mahkeme, Donald Trump karşıtı adım attı.

Ülkenin eski başkanının, eyaletteki başkanlık yarışında katılmasının önüne geçildi.

Karara gerekçe olarak, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında başkaldırı ve isyan suçunu işlemesi gösterildi.

Trump'a oy pusulası engeli

Tamamı Demokrat eğilimli yargıçlardan oluşan Colorado Yüksek Mahkemesi, 3'e karşı 4 "evet" oyuyla, Trump'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim yarışında Colorado eyaletindeki oy pusulalarında yer alamayacağına hükmetti.

Ön seçimlerde adı olmayacak

Karara göre, 5 Mart 2024'te Colorado'da yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.

Mahkeme, 6 Ocak 2021 günü yapılan Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasa'nın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna hükmetti.

ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde ilk kez Anayasa'nın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanıldı.

Nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek

Söz konusu fıkra, "bir federal veya eyalet yetkilisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağını” belirtiyor.

Trump'ın, söz konusu kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıması ve nihai kararın burada verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Amerikan kamuoyuna yansıyan ilk açıklamalarda, Colorado'da Trump'ın seçim yarışına girip giremeyeceği konusunda nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesi'nin vermesinin gerekeceği yorumu ön plana çıktı.

Cumhuriyetçiler: Bu karar Trump'a yarar

Sosyal medyaya yansıyan ilk değerlendirmelerde Cumhuriyetçiler, bu kararın Trump'a siyasi olarak yarayacağına dikkati çekerken, Demokrat eğilimliler ise 6 Ocak Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın bu tür bir cezayı hak ettiği yorumunu yaptı.

Söz konusu karar, Trump'ın sadece Colorado eyaletindeki durumunu etkiliyor olsa da 5 Kasım 2024'te ülke genelinde yapılacak başkanlık yarışına da dolaylı olarak yansıyabileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)