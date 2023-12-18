Trump'tan göçmen karşıtı mesajı: Durduracağız Sınırdaki geçişlerden dolayı Biden yönetimini hedef alan Trump, ülke tarihinin en büyük sınır dışı uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi. Trump, "Yasa dışı yabancı göçmen sürüsünü durduracağız" dedi.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı söylemlerini sürdürüyor.

Cumhuriyetçilerden 2024 başkanlık seçimleri için aday adayı olan Trump, Nevada eyaletinde destekçileriyle buluştu.

Trump, konuşmasının bir bölümünde Meksika sınırından kaçak geçişle ABD'ye giriş yapan göçmenlerin durumuna değindi.

'ABD tarihinin en büyük sınır dışı uygulaması' mesajı

Seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getiren Trump, göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirtti.

Trump, göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.

"Yasa dışı yabancı göçmen sürüsünü durduracağız"

ABD Başkanı Joe Biden'ı sınırda yeterli önlemi almamakla eleştiren Trump, bu konuda adım atacağının sinyalini verdi:

Biden döneminde ülkemizin tarihindeki en fazla yasa dışı sınır geçişini yaşıyorsunuz.



Seçimi kazanır kazanmaz, büyük zaferimizin ivmesi, sınırlarımıza hücum eden yüz binlerce yasa dışı yabancı göçmen sürüsünü hemen durdurmaya başlayacak.

Göçmen politikasını genişletecek

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, şöyle dedi:

Federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümü göç ile ilgili birimlere aktarılacak. Ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmı güney sınırına çekilecek.

Graham'dan Trump'ta tepki

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın ifadelerine tepki gösterdi. Graham, "Üsluptan bahsediyoruz. Doğru anladığımız sürece insanların hangi dili kullandığını daha az umursarım." dedi.

Graham, "Trump'ın düzeltmeye çalışmak yerine kullandığı dilden bahsediyorsanız, bu Biden yönetimi için kaybetme stratejisidir." ifadesini kullandı.

"Mide bulandırıcı"

Eski New Jersey Valisi Chris Christie de Trump'ı eleştirenler arasındaydı. Christie, "O mide bulandırıcı." diye konuştu.