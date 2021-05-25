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    ABD'de Ulusal Muhafızlar Washington'dan çekildi

    ABD'de Ulusal Muhafızlar Washington'dan çekildi

    ABD Savunma Bakanı Austin, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından konuşlandırılan Ulusal Muhafızların tamamının başkentten ayrıldığını açıkladı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 00:56
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 01:01
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    ABD'de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri Kongre binasını basmış ve yaşanan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

    ABD tarihine kara bir leke olarak yazıldığı değerlendirilen olayın ardından, seçimlerden galibiyetle ayrılan Başkan Joe Biden'ın başkanlığının kesinleşmesi için yapılan oylama öncesinde Ulusal Muhafızlar başkent Washington'a sevk edilmişti.

    ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri VİDEO

    5 AY SONRA TAMAMI AYRILDI

    Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Muhafızların tamamının başkentten ayrıldığını açıkladı.

    Yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin açıklama yapan Austin, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

    Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.

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    KONGRE BİNASI BASKINI

    ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun iddia eden Donald Trump, on binlerce destekçisi ile 6 Ocak’ta Washington’da miting yapmıştı.

    Mitingin ardından, kongreye yürüyen göstericiler, başkanlık seçimleri seçiciler kurulu oylamasının onay oturumunun sürdüğü Kongre binasının önünde gelmiş ve polis barikatlarını aşarak binaya girmişti.

    Olayların tırmanmasından kısa bir süre sonra, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgeye Ulusal Muhafızları sevk etmiş ve olaylar kontrol altına alınmıştı.

    Pentagon, daha sonra Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde Washington’a 25 bin civarında Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.

    ABD’de Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi VİDEO

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