ABD'de Utah Valisi halkı yağmur duasına çağırdı

ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, bir süredir şiddetli kuraklığın baş göstermesinden dolayı halkı yağmur duasına katılmaya davet etti.

ABD'de Utah eyaleti uzun süredir yağmur yağmadığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya.

Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaparak, halkı yağmur duasına davet etti.

''İLAHİ BİR MÜDAHALEYE İHTİYACIMIZ VAR''

Vali Cox, yayınladığı görüntülü mesajında şunları kaydetti:

"Zaten daha önce tüm Utahlılardan uzun duşlardan kaçınarak, sızdıran muslukları tamir ederek ve az suya uygun peyzajlar ekerek su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ihtiyacımız var ve hem de buna şimdi ihtiyacımız var.

İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkından 4-6 Haziran arasındaki hafta sonu yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum."





YAĞMUR DUASI İÇİN BİR GENELGE YAYINLAŞMIŞTI

Mesajında eyalette yaşanan kuraklığın ekinlere ve yaban hayatına zarar verebileceği, ölümcül yangınlara neden olabileceği uyarısında bulunan Vali Cox, "İş birliği halinde hep beraber dua eder ve Tanrı'dan ya da hangi üstün güce inanıyorsanız ondan daha fazla yağmur yağdırmasını istersek süren kuraklığın ölümcül boyutlarından kurtulabilme şansımız olabilir." ifadesini kullandı.

Vali önceki gün yağmur duası için bir de genelge yayımlamıştı.

GEÇEN YIL KURAKLIKTAN DOLAYI YANGINLAR ÇIKMIŞTI

Utah geçen yıl da şiddetli kuraklık yaşamış, bundan dolayı eyalette ciddi yangınlar çıkmıştı.

Bu yıl da Vali Cox, 13 Mayıs'ta eyalette kuraklık dolayısıyla acil durum ilan etmişti.

Kuraklığın etkili olduğu bir diğer eyalet olan Kaliforniya'da ise Vali Gavin Newsom 10 Mayıs'ta acil durum ilan etmişti.