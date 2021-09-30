Philadelphia'da uyuşturucu bağımlılarının sokaklardaki yeni görüntüleri, izleyenlerin kanını dondurdu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ay başında dünya basınına yansıyan görüntülerde uyuşturucu bağımlılarının sokaklardaki halleri izleyenleri hayrete düşürmüştü.

Son olarak Philadelphia'dan gelen yeni görüntülerde, insanların yürüyen ölüler gibi yaşamaya devam ettiği gözlendi.

ZOMBİYE DÖNEN BAĞIMLILARIN İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLERİ

Adeta zombiye dönüşen insanların görüntüleri, izleyenlerin içini bir kez daha acıttı.

ABD hükümeti bölgeden dış dünyaya yansıyan bu görüntüleri görmezden gelmeye devam ederken, ülkede yaşanan uyuşturucu sorunu bitecek gibi durmuyor.

ABD'de uyuşturucudan zombiye dönüşen insanların yeni görüntüleri

SOKAKLAR VE CADDELER PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR

Öte yandan sokaklarda görülen bağımlıların büyük birçoğunun kalacak bir yeri dahi yok.

Hal böyle olunca bölgedeki sokaklar ve caddeler pislikten geçilmez duruma geldi.

Ayrıca güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgede, birçok kişi bu sokaklara girmekten korkuyor, asayiş olayları da artmaya devam ediyor.

GEÇEN YIL UYUŞTURUCUDAN 93 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD'de yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımından ölümler de her geçen gün artıyor.

Aşırı doz kullanımından geçen yıl 93 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD sokaklarında dehşete düşüren görüntüler