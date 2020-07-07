ABD'de yabancı öğrencilerin geleceği belirsiz

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerde okuyan öğrenciler, ülkeyi terk etmek zorunda kalabilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok okul uzaktan eğitime geçti. Bu yöntem, salgından en çok etkilenen ABD'deki üniversitelerde de uygulanıyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, pazartesi günü yaptığı duyuruda, üniversitelerin sadece çevrimiçi (online) kurslara geçmesi durumunda uluslararası öğrencilerin ülkeyi terk etmeleri veya sınır dışı edilmeleri gerekeceğini bildirdi.

Kararın hayata geçirilmesi, ABD'ye üniversitelerde eğitim görmekle birlikte akademik olmayan ya da mesleki çalışmalara katılan binlerce yabancı öğrenciyi etkileyebilir.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ, YABANCI ÖĞRENCİLERİ ETKİLİYOR

CNN International'ın aktardığına göre, ülke çapındaki üniversiteler, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak çevrimiçi kurslara geçiş kararı almaya başladı.

Harvard Üniversitesi'nin örnek olarak verildiği haberde, söz konusu kurumun kampüste yaşayan öğrenciler için de dahil olmak üzere tüm kursları çevrimiçi olarak vereceği belirtildi.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Bu durumun, uluslararası öğrencilerin ABD'den ayrılmak zorunda kalacakları anlamına geldiği belirtildi. Harvard'da yüksek lisans öğrencisi Valeria Mendiola, "Çok fazla belirsizlik var. Çok sinir bozucu. Meksika'ya geri dönmem gerekirse, geri dönebilirim, ancak birçok uluslararası öğrenci bunu yapamaz." dedi.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'dan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın güz dönemi için tamamen çevrimiçi olan okullara veya programlara kayıtlı öğrencilere vize vermeyeceğini ve bu öğrencilerin ülkeye girilmesine imkan tanınmayacağı kaydedildi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM VEREN OKULLARA GEÇİN" ÖNERİSİ

Halihazırda ABD'de çevrimiçi eğitime geçen üniversitelere kayıtlı olan öğrencilere, yüz yüze eğitim verilen okullara transfer gibi önlemleri dikkate almaları tavsiye edildi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Bacow, konuyla ilgili olarak, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından yapılan açıklamadan derin endişe duyduğunu söyledi. Bacow, uluslararası öğrencilere bu tür yaklaşımın akademik programları sürdürmeyi planlayan düşünceyi baltaladığını vurguladı.

Trump yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle, göçmenlerin ABD'ye girişini geçici olarak durdurma kararı almıştı.