Euro
10.3056
0.36%
Dolar
8.859
0.04%
Altın
498.83
-0.52%
Borsa
1.405
0.25%
Bitcoin
418.623
0.16%
EXEN Coin
20.42
2.15%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    ABD'de yakaladığı balığı timsaha kaptıran çocuk

    7 yaşındaki McMahon'ın balık tutma sevinci kısa sürdü. Bir anda ortaya çıkan timsah, balıkla suya geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de yakaladığı balığı timsaha kaptıran çocuk

    ABD'nin Florida eyaletinde balık tutan küçük çocuğun heyecanı kameraya yansıdı.

    Ancak oltasına takılan balığı sudan çıkarmak üzere olan çocuk, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

    TİMSAH BALIĞI KAPTI

    Dawson McMahon adlı çocuk, balığı karaya çıkarırken, suyun içinden gelen timsah avı kaptı.

    7 yaşındaki McMahon'ın çabaları boşa giderken, balığı ele geçiren timsah kameraya yansıdı.

    Florida'da çocuk yakaladığı balığı timsaha kaptırdı ViDEO

    ABD de yakaladığı balığı timsaha kaptıran çocuk #1

    ABD de yakaladığı balığı timsaha kaptıran çocuk #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir