ABD'de yakaladığı balığı timsaha kaptıran çocuk

7 yaşındaki McMahon'ın balık tutma sevinci kısa sürdü. Bir anda ortaya çıkan timsah, balıkla suya geri döndü.

ABD'nin Florida eyaletinde balık tutan küçük çocuğun heyecanı kameraya yansıdı.

Ancak oltasına takılan balığı sudan çıkarmak üzere olan çocuk, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

TİMSAH BALIĞI KAPTI

Dawson McMahon adlı çocuk, balığı karaya çıkarırken, suyun içinden gelen timsah avı kaptı.

7 yaşındaki McMahon'ın çabaları boşa giderken, balığı ele geçiren timsah kameraya yansıdı.

Florida'da çocuk yakaladığı balığı timsaha kaptırdı ViDEO