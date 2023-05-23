ABD'de yılın öğretmeni seçilen kadın 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi ABD'de daha önce yılın öğretmeni olarak seçilen Tracy Vanderhulst isimli kadının, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Matematik öğretmeni kadın daha sonra ise tutuklandı.

ensonhaber.com

Amerika'da, bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

Kaliforniya eyaletindeki Yucaipa Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapan 38 yaşındaki Tracy Vanderhulst isimli kadın, öğrencileriyle kurduğu yakın ilişki ve eğitim tarzı sayesinde “Yılın Öğretmeni” olarak seçilmişti.

Ancak Vanderhulst ile ilgili şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı.

Yılın öğretmeni yaptığıyla şaşkına çevirdi

38 yaşındaki Vanderhulst'un, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Tracy Vanderhulst'un tutuklandığı açıklandı.

Ayrıca Vanderhulst'un, 30 bin dolarlık kefaletle hapis tutulduğu da gelen bilgiler arasında.

Okul yetkilileri inanamadı

Öte yandan Tracy'nin görev yaptığı Kaliforniya'daki Yucaipa Lisesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, öğretmen olarak çok iyi performans gösteren Tracy'nin, öğrencisi ile ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının kendilerini şoke ettiklerini söyledi.

Tutuklanan öğretmenin yargılanmasına devam ediliyor.