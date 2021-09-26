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    ABD’de yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

    157 kişinin bulunduğu yolcu treninin raydan çıkmasıyla 3 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 12:26
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    ABD’de yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

    ABD’nin Montana eyaletine bağlı Joplin kasabasında Demiryolu şirketi Amtrak tarafından işletilen "Empire Builder" isimli yolcu treninin 8 vagonu raydan çıktı.

    Olay yerine çok sayıda kurtarma ve ambulans sevk edildi.

    3 ÖLÜ, 50 YARALI

    Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Amtrak tarafından yapılan açıklamada, Chicago-Seattle seferini yapan trende 141 yolcunun ve 16 personelin bulunduğu ifade edildi.

    ABD’de yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var ViDEO

    SORUŞTURMA AÇILDI

    ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Amtrak’a ait bir trenin 2018 yılında yanlış yola girip park halindeki bir yük trenine çarpmasının ardından 3 kişi hayatını kaybetmişti.

    ABD’de yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var #1

    ABD’de yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var #2

    ABD’de yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var #3

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