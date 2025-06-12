ABD'de yolcu uçağı pistten çıktı

DHA
Hindistan'da bugün yaşanılan uçak kazasının ardından Amerika'da da faciadan dönüldü..
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago'dan kalkarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiğini aktardı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Havalimanı görevlileri, olayda yaralanan olmadığını, tüm yolcuların uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığını kaydetti.
30 DAKİKA RÖTAR
FAA yetkilileri, Boston'dan kalkan uçakların, olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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