ABD'nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanan zincirleme kazaya 29 araç karışırken, 9 kişi yaralandı.

ABD'yi etkisi altına alan karşı yağışı, bir çok eyalette hayatı felç etti. Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi.

ÇOĞU TIR, 10 ARAÇ YANDI

Meydana gelen zircirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yararlılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle çoğu tır, olmak üzere 10'a yakın aracın yanarak kül olduğu ifade edildi.

Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, kazaya yoğun kar yağışının sebep olduğu ve yananan araçlara itfaiye ekiplerinin müdahele ettiği ifade edildi.

ABD’de zincirleme kaza: 29 araç birbirine girdi-Video