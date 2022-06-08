ABD'deki okul saldırısından kurtulan çocuk o anları anlattı

Teksas eyaletindeki okula düzenlenen saldırıdan canlı kurtulan 11 yaşındaki bir öğrenci ifadesinde saldırganın geri gelmesinden korktuğu için arkadaşının kanını üzerine sürdüğünü söyledi.

ABD tarihinde sıkça rastlanan silahlı saldırılar son dönemde artış gösterdi.

Ülke son olarak Texas eyaletinde yer alan Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu’na 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırı ile sarsıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Texas Bölge Mahkemesi'ne açtıkları davayla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. Aileler, ülkedeki silah kullanımıyla ilgili yasaların değiştirilmesi gerektiğini savundu.

“Sınıf arkadaşımın kanını alıp üzerime sürdüm ve sessiz kaldım"

Temsilciler Meclisi'nde ifade verenler arasında, silahlı saldırıda hayatta kalan 11 yaşındaki öğrenci Miah Cerrillo da yer aldı.

Saldırıda hayatta kalmak için kendini saldırıda vurulan sınıf arkadaşının kanıyla kapladığını ve ölü numarası yaptığını anlatan 11 yaşındaki Cerrillo verdiği ifadede, katliamdan sonda kendini güvende hissetmediğini söyledi.

Cerillo, öğretmeninin saldırgan tarafından başından vurulduğunu ifade ederek, saldırganın daha sonra öğrencilere de ateş açtığını belirtti.

İHA'nın haberine göre, 11 yaşındaki çocuk, "Geri geleceğini düşündüm, bu yüzden sınıf arkadaşımın kanını alıp üzerime sürdüm ve sessiz kaldım" dedi.

"Okullar artık güvenli değil"

Cerillo’nun babası Miguel Cerillo, kızının olaydan kaynaklanan kalıcı travmaya sahip olduğunu söyleyerek, "Okullar artık güvenli değil, bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Buffalo saldırısı mağduru bir ailede ifade verdi

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki duruşmada ifade verenler arasında ayrıca New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarket saldırısında öldürülen 10 kişiden birinin ailesi de yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zaire Goodman'in annesi Zeneta Everhart, "çocuklar silahlanmamalı" çağrısında bulunarak, "Çocuklarına silah veren anne ve babalar hesap vermeli" dedi.





Senato’ya silah satın almak için yaş sınırı için yasa tasarısı sunulacak

Saldırıların mağduru aileler ise ABD yönetimini silah güvenliği yasa tasarısı bulmaya çağırıyor. Bugün ilerleyen saatlerde ABD Temsilciler Meclisi'nin bazı silahları satın almak için asgari yaşı 18'den 21'e çıkaran bir yasa tasarısını Senota’ya sunması bekleniyor.





Uvalde ve Buffola saldırganları 18 yaşındaydı

Uvalde’de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs’ta düzenlenen saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.



