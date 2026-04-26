İsrail, Lübnanlıları yine uyardı: Güneye geri dönmeyin

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için bir uyarı mesajı daha yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, geçici ateşkes sürecinde ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğü belirtildi.

SİVİLLERE UYARI

Açıklamada, yerinden edilen sivillerden işgal altındaki 50'den fazla beldeye ve bu alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine Manusriyye beldesine de havadan bildiriler attı.

LÜBNANLILAR ATEŞKES SONRASI EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

İsrail ordusu 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'ın güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, bölge halkını zorla yerinden etmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilen aileler, güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.