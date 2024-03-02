ABD'den Gazze'ye havadan insani yardım ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri işbirliği ile Gazze Şeridi’ne havadan yardım indirildiğini açıkladı.

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki siviller ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

İsrail ordusunun bölgeye yeterli yardımın girişine engel olması büyük tepki çekerken, birçok ülke hava yoluyla yardım ulaştırma yoluna başvuruyor.

Biden "Gazze'ye havadan insani yardım atacağız" demişti

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede, "Önümüzdeki günlerde Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile işbirliği yaparak Gazze Şeridi'ne hava yoluyla yardım gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yardımın bugün yerel saatle 15.00 ile 17.00 arasında yapıldığı aktarıldı.

"38 binden fazla gıda paketi bırakıldı"

Gıda yardımlarının güvenli bir şekilde bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "ABD C-130 nakliye uçakları Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yiyecek bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Daha fazla yardım bırakacağız"

Açıklamada, bölgeye yapılan hava yoluyla yardımın devamı için planlamaların yapıldığı belirtilirken, "Bu yardımlar, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için yürütülen çabalara destek vermektedir" denildi.

Ürdün ile gerçekleştirilen bu yardım, ABD'nin bölgeye hava yoluyla yaptığı ilk yardım olma özelliğini taşımakta.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)