ABD'den İsrail'in restine yanıt: Endişelerimiz var ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını dile getirmesinin ardından İsrail'den gelen açıklamalara yanıt gecikmedi. Beyaz Saray, İsrail ordusunun askeri operasyonların uygulanma şekline ilişkin endişelerini Tel Aviv'e ilettiğini bildirdi.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalar boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeden tüm bölgeyi bombaladı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 608 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

ABD: Sivil kayıplar konusunda daha hassas olunmalı

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son durumu ve Joe Biden yönetiminin bölgedeki duruma yaklaşımını değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'e olan desteklerini yineleyip ilk saldırıyı 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığını savunarak İsrail ordusunun sivil kayıpları konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "Bu konuda endişelerimiz var ve biz İsrail'in askeri operasyonunun icrası konusundaki endişelerimizi ilettik." değerlendirmesini yapan Kirby, İsrail ordusunun sivil can kayıplarını önleme konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

"Biden yönetimi iki devletli çözüme inanıyor"

ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki sivil kayıpları konusundaki endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Kirby, "İsraillileri olabildiğince hassas ve dikkatli olmaları konusunda sürekli teşvik ediyoruz. Başkan da İsrail'in bir dostu olarak bu konudaki endişelerini dile getirdi." yorumunu yaptı.

İsrail ordusunun Hamas'ın peşinden gitmeye devam edeceğini ancak bunu yaparken aynı zamanda sivilleri hedef almamasının çok önemli olduğunu belirten Kirby, Biden yönetiminin iki devletli çözüme inandığını ve bu bağlamda siyasi çözüm için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

İsrail'den ABD'ye rest

Biden, İsrail'in Gazze'de 'ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar' sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükumetini değiştirmesi gerektiğini söylemiş, İsrail'den peş peşe açıklamalar gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin uluslararası destek olsa da olmasa da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini belirtirken İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuşan Netanyahu, "Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman da Tel Aviv ile Washington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu, Gazze'de şu anda bir ateşkese izin vermeyeceklerini söyledi.