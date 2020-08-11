ABD'den Rusya'nın korona aşısına ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.

Putin'in "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Aşı üzerinde çalışan herkese teşekkür ederim. Bu tüm dünya için çok önemli bir an." ifadeleriyle duyurduğu aşı, dünyanın gündemine oturdu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABC canlı yayınına katılarak, Putin'in koronavirüs aşısı konusunda bugün yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

"ÖNEMLİ OLAN GÜVENİLİRLİK"

Aşının 3 klinik deney safhasından da başarıyla geçtiğine dair şeffaf bir veriye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Azar, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." görüşünü paylaştı.

Azar, ABD'nin yıl sonuna kadar onlarca milyon aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney safhasından da geçtiğini vurguladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar

RUSYA'NIN AŞISI İLK KLİNİK SAFHADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.