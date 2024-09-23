ABD'den S-400 için Türkiye'ye çarpıcı teklif: F-35 için İncirlik'i şart koştular Yunan Kathimerini Gazetesi’nin haberine göre, ABD'li yetkililer Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemiyle ilgili yeni bir teklif sundu.

Haber Merkezi

ABD'li yetkililer, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının önündeki engelleri kaldırmak için bir teklifte bulundu.

Yunan Kathimerini Gazetesi‘nin özel haberine göre, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin devre dışı bırakılması durumunda, F-35 programına geri dönmenin mümkün olabileceği belirtildi.

F-35 İÇİN İNCİRLİK'İ ŞART KOŞTULAR

Haberde, F-35 programına yeniden girmeleri karşılığında Türkiye'den Rus füze sistemi S-400'leri ABD'ye teslim etmesini veya İncirlik Üssü’nde ABD birliğinin içine konulmasını önerdi.

Bu şekilde hem füzeler Türkiye’de tutulurken Rusya ile yapılan anlaşma da bozulmamış olacak.

"HERHANGİ BİR MADDEYİ İHLAL ETMEYECEK"

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olan görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik üssüne aktarılması önerisini ortaya attılar. Bu şekilde Türkiye, kendi bakış açısından uluslararası bir utançla eşdeğer olacak bir geri dönüşten kaçınacak, ancak Rusya ile olan sözleşmesinin şartlarını ihlal etmeyecek veya bağlayıcı olabilecek herhangi bir maddeyi ihlal etmeyecek."

"ABD VE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE OLACAK"

Kathimerini kaynaklarına göre, Türkiye’nin bu aşamadaki tepkisi olumlu değil, ancak görüşmelerin bu hafta New York’taki BM Genel Kurulu’nun aralarında devam etmesi bekleniyor.

Eski Pentagon yetkilisi olan Michael Rubin ise konuyla ilgili şöyle demişti:

“Türk mevkidaşları reddetti ve onları Türkiye’nin içindeki kutuda tutacaklarını söyledi. Ancak anlaşma ölmedi, çünkü F-35 anlaşmasının yeniden canlandırılması, liderler ve güvenlik yetkililerinin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nda bir araya gelmesiyle ABD ve Türkiye’nin gündeminde olacak.”