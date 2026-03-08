ABD'den "sivillerin güvenliğini garanti edemeyiz" açıklaması

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırıları için yoğun nüfuslu sivil alanları tercih ettiği iddia edildi.

Bu tür saldırıların gerçekleştirildiği noktaların askeri amaçlarla kullanıldığı savunulan açıklamada, söz konusu alanların uluslararası hukuk kapsamında “meşru askeri hedef” haline gelebileceği ifade edildi.

SİVİLLERE "EVLERİNİZ KALIN" ÇAĞRISI

ABD ordusu, İran güçlerinin özellikle Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde sivillerin yoğun olduğu bölgelerden balistik füze ve drone saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Açıklamada İran yönetimi, sivillerin hayatını tehlikeye atmakla suçlanırken, İran’daki sivillere evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

CENTCOM açıklamasında ayrıca İran güçlerinin Orta Doğu’da “rastgele” saldırılar düzenlediği ve bazı sivil noktaların hedef alındığı iddia edildi. ABD ve müttefik güçlerin İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonlarının ardından füze ve saldırı drone'larının fırlatma oranının azaldığı da savunuldu.

"SİVİLLERİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEMEYİZ"

ABD ordusu, sivillere verilecek zararı en aza indirmek için gerekli tüm önlemlerin alındığını ileri sürerken, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerde veya bu tesislerin yakınlarında bulunan sivillerin güvenliğinin garanti edilemeyeceğini yineledi.