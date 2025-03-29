ABD’den Suriye için Ramazan Bayramı uyarısı: Kamu kurumlarına saldırı olabilir

Haber Merkezi

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez bayram kutlanıyor.

Şam, yıllar süren savaşın ardından neredeyse kaybolan ruhunun bir kısmını yeniden kazanıyor.

Bir zamanlar hareket ve yaşam merkezi olan pazarlar, Suriyelilerin yaşamlarına ağır bir gölge düşürmeye devam eden ekonomik zorluklara rağmen, bayramlıklarını almak için birbiriyle yarışan insanlarla yeniden dolup taşıyor.

PROVOKASYON GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Ancak ülkenin kendini toplama girişimlerine karşılık bazı provokasyonlar da yaşanmaya devam ediyor.

ABD UYARDI

ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliği, vatandaşlarını önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramı tatili sırasında "artan saldırı olasılığı" konusunda uyardı.

"KAMU KURUMLARI HEDEF ALINABİLİR"

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Ramazan Bayramı tatili sırasında Şam'daki büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşları ve Suriye kamu kurumlarını hedef alabilecek saldırı olasılığının arttığı konusunda uyarmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Saldırı yöntemleri arasında bireysel saldırganlar, silahlı saldırganlar veya patlayıcı cihazların kullanımı yer alabilir." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'YE SEYAHAT ETMEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORLAR

Açıklamaya göre Washington, vatandaşlarına "terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız gözaltı gibi önemli riskler nedeniyle" Suriye'ye seyahat etmemelerini tavsiye ediyor.