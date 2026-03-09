Almanya Başbakanı Merz'den İran açıklaması

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş şiddetini artırarak sürerken Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Baden Württemberg eyaletindeki parlamento seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, İran’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Merz, hafta sonu Orta Doğu ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Bölge ülkeleriyle yoğun temaslarının sürdüğünü ifade eden Merz, İran’ın, İsrail'e ve komşu ülkelere yönelik tehditlerini ne zaman sona erdireceğinin belli olmadığını söyledi.

"SAVAŞI DURDURACAK TEK ŞEY İRAN'DAKİ REJİMİN SONA ERMESİ"

Merz, şu ifadeleri kullandı:

Körfez ülkelerine yönelik tehditler devam ediyor ve bu tehdit durumu bu ülkelerdeki sivil binalara ve askeri tesislere yönelik saldırılarla her gün kanıtlanıyor.



Benim açımdan söyleyebileceğim tek şey İran'daki rejim ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk sona erer. Savaşı durdurmak, yalnızca bu rejimin ve sözde Devrim Muhafızları'nın elindedir. Bu gerçekleşmediği sürece, İsrail ve Amerika'nın bu rejime karşı saldırılarını sürdüreceklerini varsayıyorum, çünkü bu rejimin tehdidi ülke ve bölgenin çok ötesine uzanıyor.

Merz, İran'ın Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya destek verdiğine dikkat çekerek, "İran, uluslararası terörizmin merkezidir ve bu merkez kapatılmalıdır. Amerikalılar ve İsrailliler bunu kendi yöntemleriyle yapıyorlar." dedi.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞTAN ENDİŞELİYİZ"

Merz, İran savaşının petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji fiyatlarına etkisi ve Almanya’nın alacağı önlemlere ilişkin bir soruya, "Enerji fiyatlarındaki artıştan ve gelişmelerden endişe duyuyoruz. Bunun Alman ekonomisine de yansıyabileceğini biliyoruz. Bu nedenle enerji politikasında bağımsızlığımızı artırmak ve uzun vadede arzı iyileştirerek enerji fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu birkaç gün içinde halledilebilecek bir görev değil." yanıtını verdi.