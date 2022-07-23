ABD'den tahıl koridoru mesajı: Türkiye'yi takdir ediyoruz

Ülkenin Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'nın ısrarlı çabalarına vurgu yaptı.

Türkiye'nin, Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin dünya piyasalarına güvenli sevkiyatı konusunda sürdürdüğü yoğun diplomatik çabalar sonuç verdi.

İstanbul'da tahıl koridoru konusunda Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

ABD'nin tahıl koridoru yorumu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmaya ilişkin Ankara'nın rolüne vurgu yaptı.

Blinken, yazılı açıklamasında, "Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden ihracatını sürdürmek ve dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara milyonlarca ton Ukrayna tahılı ulaştırmak için bir plan taahhüdünde bulundu.

"Takdir ediyoruz"



ABD, bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, Rusya-Ukrayna savaşının geniş kapsamlı etkilerini ele alma yolunda olumlu bir adım olduğuna dikkati çeken Blinken şöyle devam etti:

"Tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması sağlanmalı"

"Uluslararası toplum şimdi bu anlaşmanın uygulanması konusunda Rusya'yı sorumlu tutmalı ve Ukrayna'nın limanlarına yönelik ablukasını sona erdirmeli.

Tahıl, yağlı tohumlar ve ayçiçeği yağı da dahil olmak üzere Ukrayna tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamalıdır."





"Rusya gıdayı silaha dönüştürdü"

Rusya'nın, savaş sürecinde gıdayı silaha dönüştürdüğünü belirten Blinken, Rusya'nın Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın tarımsal ihracatını bloke etmesine son vermesinin atılması gereken adımlardan sadece biri olduğunu, savaşın küresel gıda güvenliği risk altında bırakmaya devam ettiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre, Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Blinken ile paralel bir açıklama yapmış ve anlaşmanın uygulanmasına vurgu yapmıştı.

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